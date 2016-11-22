До лікарень Києва госпіталізовано трьох з 18 дітей з симптомами отруєння, які повернулися з Кам’янець-Подільського

До київських лікарень вранці було госпіталізовано трьох з 18 дітей із симптомами отруєння, які поверталися потягом з фестивалю в Кам’янець-Подільському.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Департаменту охорони здоров’я Києва Наталя Вишневська.

«Загалом 18 дітей поскаржилися на погане самопочуття, які їхали у поїзді з Кам’янець-Подільського з дитячого фестивалю. Семеро від госпіталізації відмовились, бо були з батьками. І батьки, і лікарі вирішили, що стан у дітей достатньо задовільний, щоб лікуватися вдома. З решти 11 – двох зняли з потяга в Шостці. Трьох дітей – не київських, госпіталізовано в столичні медзаклади: двох – у дитячу, одного – в інфекційну. Ще 6 дітей госпіталізовано у київську обласну лікарню», - зазначила вона.

Щодо віку госпіталізованих Вишневська зауважила, що має інформацію лише щодо трьох дітей: одній - 15 років і двом - по 11.

Читайте такожУ Київській області масове отруєння дітей, які повернулися з Кам'янець-Подільського, троє у важкому стані«Їм надається допомога в повному обсязі, всі препарати є. Діти почуваються вже добре. У них зараз стан задовільний. Це явно харчова інфекція. В інфекційній лікарні дитину готові або виписувати, або переводити, якщо вирішать батьки, в місцеву лікарню для подальшого лікування», - наголосила вона.

За її словами, ці троє дітей поверталися без супроводу батьків.

"Поряд не було батьків і треба було приймати рішення, реагувати якось на те, щоб зняти інтоксикацію. Зараз батьки під’їжджають", - додала Вишневська.

У свою чергу голова Вишгородської райдержадміністрації Київської області Олександр Горган сьогодні зранку повідомив на своїй сторінці у Facebook: «Масове отруєння. Працівники служби екстреної медичної допомоги Київської області зустрічають на залізничному вокзалі "Київ Пасажирський" 18 хворих дітей (з них троє у важкому стані). Діти з танцювального колективу "Галатея" з м.Бровари. Брали участь в конкурсі в м.Кам'янець-Подільський. Працюють 12 бригад екстреної медичної допомоги».