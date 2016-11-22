На Хмельниччині отруїлися 56 учасників фестивалю у Кам’янці-Подільському

У Хмельницькій області, виявлено 56 осіб з симптомами харчового отруєння, які брали участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Перлина Кам’янця» і проживали в місцевому готельному комплексі «Ксенія».

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міської ради Юрій Пливанюк, станом на 21 листопада було госпіталізовано 12 людей, у тому числі 9 дітей. На сьогоднішній ранок усіх хворих виписано з лікарні.

Читайте такожДо лікарень Києва госпіталізовано трьох з 18 дітей з симптомами отруєння, які повернулися з Кам’янець-Подільського“Попередня причина – гостра кишкова інфекція. Наразі є рішення протиепідемічної комісії тимчасово призупинити роботу готелю «Ксенія» до моменту з’ясування джерела інфекції”, - сказав посадовець.

Пливанюк наголосив, що більшість людей відмовлялися від госпіталізації.

“Показовий приклад. 13-річний хлопець горить з температурою 39 градусів. Натомість його мати пише відмову у госпіталізації”, - додав він.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом, у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Перлина Кам’янця», який відбувався 19-21 листопада, брали участь 1 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 листопада до київських лікарень з симптомами отруєння було госпіталізовано трьох з 18 дітей, які поверталися з фестивалю в Кам’янець-Подільському і в поїзді поскаржилися на погане самопочуття.

Семеро дітей були з батьками і від госпіталізації відмовились. Двох зняли з потяга в Шостці. Трьох дітей – не київських, госпіталізовано в столичні медзаклади: двох – у дитячу, одного – в інфекційну. Ще 6 дітей госпіталізовано у київську обласну лікарню. Наразі діти почуваються вже добре. У них зараз стан задовільний.

Голова Вишгородської райдержадміністрації Київської області Олександр Горган сьогодні зранку повідомив на своїй сторінці у Facebook про масове отруєння дітей. За його інформацією, працівники служби екстреної медичної допомоги Київської області зустріли на залізничному вокзалі "Київ Пасажирський" 18 хворих дітей. У складі танцювального колективу "Галатея" з м.Бровари вони брали участь в конкурсі в м.Кам'янець-Подільський.