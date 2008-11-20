Граничний вік жінки для народження дитини

Вдалося визначити максимальний вік, коли жінка ще може народити дитину, повідомили дослідники з університету Мічігану (США).

Учені провели дослідження, в якому взяли участь 629 жінок. Експеримент тривав протягом 14 років. Фахівці вивчали гормональні коливання і ретельно відстежували зміни у жінок концентрації антимюлерівського гормону (АМГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та інгібіна В.

Впродовж всього репродуктивного періоду, який триває не один десяток років, рівень гормонів міняється. Як з`ясувалося, приблизно за п`ять років до настання менопаузи рівень ФСГ починає різко знижуватися. Якщо ви вже у віці, але ще плануєте завести дитину, це сигнал - затягувати з появою спадкоємця не варто.

На думку фахівців, досягнення сучасної медицини дозволяють на сьогодні день стати мамою і після 50 років. Проте медики як і раніше вважають пізні пологи (після 30 років) "важким випадком". Лікарі мотивують це тим, що до цього віку багато жінок вже мають хоч би одне хронічне захворювання, хоч би раз перехворіли венеричними хворобами. А після 35 років в їх організмі починає знижуватися рівень кальцію, і майбутній малюк недоотримає цей важливий "будівельний елемент".

rambler.ru