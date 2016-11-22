Гройсман застеріг учасників фармринку від спроб організувати штучний дефіцит ліків

Про це голова уряду сказав під час зустрічі з фармвиробниками.

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«Мене турбує система ціноутворення на ліки. Ціни на ліки в Україні не завжди справедливі, а іноді й завищені. І наше завдання було спочатку спростити реєстрацію ліків, законопроект було внесено до парламенту, потім ми почали працювати над створенням системи референтного ціноутворення - системи, яка не дасть завищувати ціни на ліки», - сказав Гройсман.

За його словами, наступний крок - умови компенсації частини вартості ліків для хворих, або так звана система реімбурсації, яка розпочне діяти в Україні з 1 квітня 2017 року. «На ці цілі передбачили 500 млн грн. Загалом на закупівлю ліків - 5,9 млрд грн, - сказав Гройсман. - І якщо ми подивимося на систему у цілому, то у 2017 році ми маємо отримати якісні ліки, справедливу ціну на них і захистити хворих, які не можуть дозволити собі ліки. Четверта позиція - закупівлі ліків. Ось чотири кроки, які дозволяють нам серйозно просунутися вперед. Ці рішення не всім до вподоби, і не всім подобається те, що прийшов час, коли все має бути прозоре, без корупції».

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Разом з тим Гройсман підкреслив, що крім прийняття рішень, потрібно їх виконати. «Я зроблю все, щоб добитися вирішення питань: щоб в Україні було справедливе ціноутворення, було якість, своєчасна доставка ліків до лікарень. Усі держресурси будуть спрямовані на те, щоб досягти цієї мети», - підкреслив голова уряду.

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Він нагадав, що система референтного ціноутворення починає працювати з 1 січня 2017 року. «Є трохи більше місяця, щоб вжити заходів для якісного виконання рішень, - сказав голова уряду. - Але я хотів би попередити випадки штучного дефіциту ліків. Ініціаторам таких кроків ніякої користі вони не принесуть. Якщо хтось на ринку спробує створити штучний дефіцит ліків, завищувати ціни - у нас не буде іншого вибору ... Ми поставили собі за мету, і ми маємо її досягти за принципом «бачу мету - не бачу перешкод». І тут нам би хотілося побудувати діалог. Ми готові вислухати конструктивні пропозиції».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження референтних цін на лікарські засоби, що передбачають обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації (компенсації вартості ліків людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму. За рішенням уряду, при встановленні референтних цін МОЗ має намір вивчати цінову політику Польщі, Латвії, Словаччини, Угорщини, Чехії та вибирати найоптимальніший варіант із запропонованих.

Також міністерство планує знизити встановлені в аптеках надбавки на ці препарати до 20%. При цьому чим дорожче коштуватимуть ліки, тим нижчим буде застосовуваний коефіцієнт надбавки.