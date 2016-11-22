Діюча в Україні система стабілізації цін на ліки не працює – АМКУ

15:39, 22 листопада 2016
Країна
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Система стабілізації цін на ліки, яка діє в Україні, не працює через використання дистриб'юторами маркетингових договорів при реалізації лікарських засобів.

REUTERS

Про це йдеться у звіті за результатами проведеного Антимонопольним комітетом України (АМКУ) дослідження фармацевтичного ринку за період з 2014 року по перше півріччя 2016 року.

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«Механізм отримання доходів за надання маркетингових та/або інших послуг застосовується учасниками ринку, в тому числі і при реалізації лікарських засобів, ціна на які підлягає державному регулюванню, що на практиці свідчить про нездатність діючої в Україні системи стабілізації цін на лікарські засоби забезпечувати досягнення поставлених цілей», - йдеться у звіті.

Як пояснюється, вітчизняні дистриб'ютори та аптечні мережі отримують дохід не тільки від реалізації лікарських засобів з торговою надбавкою, а й за рахунок надання виробникам або імпортерам маркетингових та інших послуг.

Маркетингові послуги при організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами надає імпортерам і вітчизняним виробникам переважна більшість аптечних мереж в Україні. При цьому законодавством України не передбачено будь-яких нормативно-правових документів, які б регулювали способи просування лікарських засобів.

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«За наявності у сторін маркетингових договорів значної ринкової влади можуть мати місце негативні наслідки для конкуренції на певних товарних ринках від реалізації положень таких договорів», - пояснюється у звіті.

У зв'язку з цим АМКУ рекомендує встановити прозорі відносини в сфері просування і маркетингу лікарських засобів з урахуванням європейського досвіду.

«З урахуванням наявного на сьогодні стану конкуренції на ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами учасникам ринку доцільно запровадити механізми саморегуляції з встановленням загальних принципів професійної етики», - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року за результатами розгляду АМКУ справи про порушення компанією «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» (м. Фрібург, Швейцарія) та фармацевтичних дистриб'юторів ТОВ «БаДМ», ТОВ «Вента. ЛТД», ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» та ЗАТ «Альба Україна» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ці компанії були оштрафовані на загальну суму 1 млн 650 тис. 509 грн.

Комітет дійшов висновку, що компанія «Алкон Фармасьютікалз ЛТД», уклавши дистриб'юторські договори з іншими фірмами, сприяла завищенню цін на лікарські засоби при реалізації через процедури державних закупівель.

Станом на 25 жовтня швейцарська «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» сплатила 937,5 тис. грн штрафу.

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