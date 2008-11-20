У Росії буде створена федеральна база ДНК-інформації

Державна дума Російської Федерації прийняла в третьому читанні закон "Про державну геномну реєстрацію в РФ".

Як передає власний кореспондент УНІАН, за закон одностайно проголосували 19 листопада 398 депутатів.

Зокрема, документ направлений на встановлення правових підстав превентивного отримання, зберігання і використання для ідентифікації особи людини геномної інформації (аналіз ДНК) окремих категорій громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства, що проживають або тимчасово перебувають на території Росії.

На думку авторів документа, це підвищить "ефективність боротьби із злочинністю, зокрема з тероризмом та екстремізмом".

Зокрема, закон передбачає формування федеральної бази даних ДНК-інформації "по непізнаних трупах, невстановлених особах, біологічний матеріал яких вилучений під час слідчих дій".

До бази увійдуть дані засуджених і таких, що відбувають покарання за скоєння тяжких, особливо тяжких і сексуальних злочинів.

Право на використання інформації такої бази надається судам, органам попереднього слідства, дізнання та органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Законом визначений порядок отримання і знищення геномної інформації після ідентифікації особи або, якщо цього не відбулося, після закінчення 70 років зберігання.