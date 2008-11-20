У Польщі підлітки усе більше споживають алкоголь

У Польщі зростає кількість випадків споживання підлітками алкоголю, а також агресивної поведінки до вчителів у школі та до інших учнів.

Як пише польський Dziennik, за даними дослідження, проведеного у перших класах варшавських гімназій (старша школа для дітей від 13 до 16 років - УНІАН), 40% учнів, серед яких також дівчата, «похвалились», що вживали за останній рік алкоголь, а 20% визнали, що обзивали вчителів вульгарними словами.

16% учнів підтвердили, що брали участь у бійках, а 10% - що прогулюють уроки. 5% школярів зізнались, що вживали наркотики.

За даними поліції, в минулому році затримано 24 тис. п’яних школярів.

«Немає сумніву, що це лише верхівка льодовика, бо ніхто не може порахувати, скільки молодих людей зловживає алкоголем... Щонайгріше, все частіше напиваються також дівчатка», - пише газета.

Санітар із 17-річним стажем з «витверезника» у Бялостоку на півночі Польщі зазначає, що раніше рідкістю було попадання п’яної дівчини до такого закладу, а тепер таких випадків все більше.

«На минулому тижні поліція привезла групу п’яних підлітків 15-16 років (хлопців і дівчат), котрі влаштовували розбірки на вулиці. Усі виглядали на дітей з добрих сімей», - відзначає він.

Поліція погоджується, що проблема вживання алкоголю підлітками вже давно не є маргінальною, відзначаючи, що батьків та директорів шкіл тепер більше непокоїть факт, чи їхні діти чи підопічні не вживають наркотиків.

«Тепер батьки чи директори шкіл замість того, щоб переживати, чи їх підопічні вживають алкоголь, тішаться з того, що вони принаймні не вживають наркотиків», - сказав працівник відділу поліції в одному із районів Варшави Богдан КУШИНЬСЬКИЙ.

Загалом у Польщі через «витверезники» пройшло вже 2,5 тис. підлітків. При цьому кожним 9-м пацієнтом була дівчина, а серед затриманих були навіть 10-річні діти.

«З року в рік до нас потрапляють все молодші діти. Деякі навіть мають 2 проміля алкоголю в крові», - сказала ординатор дитячої клініки у польській столиці Малгожата ЩЕПАНЬСЬКА.

На думку психологів, діти починають вживати алкоголь через проблеми у школі та в сім’ї, через самотність та для здобуття соціальної адаптації серед інших учнів.

«Зі світу дорослих вони перейняли взірець, що алкоголь є джерелом щастя», - зазначив психолог дитячого відділу в одній з клінік Гданьська. Вона зауважує, що проблеми дітей нерідко зумовлені браком батьківської уваги.

За даними державної агенції з вирішення алкогольних проблем, алкоголь вживають 90% учнів останніх класів гімназій (16-річні підлітки), а серед молодших від них на рік 71% щонайменше раз «напилась». «Це близько 300 тисяч дітей», - відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, У Польщі може бути від 45 до понад 110 тисяч дітей, котрі залишились без батьківської опіки через «заробітчанство» за кордоном.

На кінець 2007 року за кордоном працювало 2,27 млн. поляків з 25 млн. активного професійно населення (віком від 18 до 64 років) 38-мільйонної Польщі.

Кількість польських «заробітчан» за кордоном зросла різко після вступу Польщі до Європейського Союзу в травні 2004 року.