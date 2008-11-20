В ЄС не можуть визначитися щодо допуску на ринок ГМ сої

Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства Європейського Союзу не змогла визначитися щодо допуску на ринок генетично модифікованої сої MON-89788-1.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, у ході засідання 19 листопада не знайшлося кваліфікованої більшості міністрів ні для того, щоб дозволити допуск продукту на ринок ЄС, ні для того, щоб заборонити. Таким чином, питання буде передано до Єврокомісії для схвалення остаточного рішення.

Єврокомісія запропонувала дозволити доступ на ринок харчових продуктів та кормів для тварин із вмістом сої MON-89788-1 22 жовтня цього року.

Відповідне рішення було схвалено Єврокомісією за запитом компанії Monsanto Europe S.A. від 31 жовтня 2006 року з урахуванням позитивної оцінки з боку Європейського офісу продовольчої безпеки.