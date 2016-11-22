МОЗ категорично проти відновлення на посаді "екс-заступника міністра охорони здоров’я ЛНР" Малиша

У Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли залучити правоохоронні органи, щоб зняти з посади Павла Малиша, "колишнього заступника міністра охорони здоров’я" в, так званій, "ЛНР", який нині повертається на роботу в Луганську військово-цивільну адміністрацію (ВЦА).

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Зокрема, про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає телеканал "112 Україна".

"Ми не погоджуємось з поверненням цієї одіозної особи на посаду і ми будемо робити все, що можемо, щоб його якнайшвидше зняти. Він не буде довго на своїй посаді, я можу вас запевнити. Це явний сепаратист, який повинен сидіти в тюрмі", - зазначила вона.

Нагадаємо, напередодні суд поновив на посаді начальника Департаменту охорони здоров’я Луганської ВЦА Павла Малиша, який раніше працював у так званій "Луганській народній республіці". У відповідь на таке рішення суду Луганська військово-цивільна адміністрація відразу подала апеляцію.