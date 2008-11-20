Україна на сьомому місці у світі за рівнем поширеності куріння

Україна посідає сьоме місце у світі за рівнем розповсюдження куріння.

Про це пише газета “День” (№ 211 від 20 листопада від 2008 року) у публікації, присвяченій Міжнародному дню відмови від куріння, який відзначається сьогодні.

За інформацією видання, в Україні курить дві третини чоловіків (старше за 15 років) - 67% - та кожна 5-та жінка – 20%. А найактивніший період початку регулярного куріння для хлопців припадає на 15 років, а у дівчат – на 17 років.

При цьому, як наголошує “День”, за роки незалежності жінок, які курять, стало вдвічі більше. Це пояснюється появою жіночих сигарет та вишуканою рекламою, що привнесли з собою міжнародні тютюнові компанії, які зайняли 99% ринку.

“За підсумками 2007 року ми вперше зафіксували незначне зменшення кількості курців за даними державної статистики, - сказав співробітник міжнародного бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Костянтин КРАСОВСЬКИЙ. – Це дає надію, що існуюча в світі ситуація, коли куріння не є модним, нарешті прийшла в Україну, і це початок тривалого зменшення поширеності цієї залежності й у нас”.

Так багато, як в Україні, наприклад, у США та Канаді курили в 60-ті роки, коли людству ще тільки стали відомі наукові дані про шкоду куріння. Сьогодні там поширеність куріння вдвічі менша, ніж в Україні.

Перше місце у світі за рівнем розповсюдження куріння посідає Греція. До першої десятки тютюнового антирейтингу також входять Словенія, Росія та Іспанія.

Don’t Smoke Day, або День не куріння, був вперше публічно проголошений на сторінках газети американської газети “Монтічелло Таймс” у 1974 році. У 1976 році каліфорнійське відділення Американського товариства раку вперше надало фінансування на рекламу цього дня. Відтоді він дістав назву Дня відмови від куріння та з часом став міжнародним.