До кінця року усі вихованці ДЮСШ мають пройти медичне обстеження

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зобов’язав провести до кінця 2008 року комплексне медичне обстеження усіх вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та посилити контроль за станом здоров’я вихованців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, відповідний наказ Ю.ПАВЛЕНКО, оприлюднив сьогодні під час презентації нового Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу.

Цим положенням для здійснення безпосереднього медичного контролю за проведенням навчально-тренувального процесу передбачається необхідність посади лікаря або медичного працівника спортивної школи.

У вимогах положення для отримання школою категорії наявність медичного кабінету є одним з обов’язкових пунктів. Це необхідно для здійснення поcтійного контролю за станом здоров`я вихованців та запобігання нещасних випадків під час тренувань і змагань.

Медичне забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом в Україні, у тому числі вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюють: 30 лікарсько-фізкультурних диспансерів, які є в усіх областях крім Волинської, Чернігівської, Черкаської і Хмельницької; 40 медичних закладів системи Міністерства охорони здоров’я: два обласних Центри здоров’я, 5 районних Центрів здоров’я Києва, 4 відділення спортивної медицини при обласних лікарнях.