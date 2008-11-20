Антикризові заходи у сфері забезпечення населення ліками

При Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров`я створено робочу з напрацювання необхідних антикризових заходів з метою забезпечення населення країни лікарськими засобами та захисту вітчизняних виробників та дистриб’юторів лікарських засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, таке рішення було прийнято вчора, 19 вересня, в ході чергового засідання Комітету під головування Тетяни БАХТЄЄВОЇ. Керівником робочої групи призначено голову підкомітету з питань законодавчого забезпечення державної політики охорони громадського здоров`я, розвитку фармації та здійснення фармацевтичної діяльності Комітету Юрія ГАЙДАЄВА, який заявив, що буде наполягати на парламентських слуханнях цього питання.

На засіданні Комітету було розглянуто питання про критичну ситуацію, що склалася у вітчизняній фармацевтичній галузі. Як зауважила Т.БАХТЄЄВА, після того, як у вересні цього року уряд прийняв рішення про ліквідацію органів, що здійснювали контроль над виробництвом, торгівлею та якістю лікарських засобів, в цій галузі спостерігається значне погіршення, яке посилюється з кожним днем (постанови Кабміну № 827, 837 від 10 вересня 2008 р.).

Як наголосила Т.БАХТЄЄВА, внаслідок цих дій поставлено на межу виживання фармгалузь. «На сьогодні кожен лікарський засіб ввозиться в країну незаконно, адже ліквідовані структури вже не працюють. Руйнувати - не будувати, як відомо, і замість зруйнованих структур досі нічого не збудовано», - зазначила депутат.