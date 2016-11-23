ВООЗ поширив 5 ключових рекомендацій для медиків щодо правильного використання антибіотиків

Європейське регіональне Бюро ВООЗ рекомендує працівникам охорони здоров'я допомогти попередити поширення резистентності до антибіотиків, дотримуючись 5 ключових рекомендацій:

Читайте такожУкраїнці вживають занадто багато антибіотиків не за призначенням - ЗМІ

1. Чисті руки не поширюють інфекції. Перед будь-якими маніпуляціями переконайтесь, що ваші руки, інструменти і все довкола чисті.

2. Призначайте антибіотики відповідно до чинних рекомендацій доказової медицини і тільки в тому випадку, якщо вони дійсно необхідні.

3. Якщо це можливо, проведіть тест для визначення чутливості до антибіотику.

4. Зверніть увагу пацієнта на дозування антибіотиків і тривалість лікування.

5. Слідкуйте, щоб ваші пацієнти були вакциновані відповідно до актуального календаря щеплень.

Читайте такожВчені визначили максимально допустиму дозу вживання антибіотиків

Слід пояснювати своїм пацієнтам, як правильно приймати антибіотики і про небезпеку їх неправильного використання. Важливою складовою профілактики інфекцій є інформування про щеплення, миття рук, безпечний секс і необхідність прикривати ніс і рот при чханні.