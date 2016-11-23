Уряд схвалив угоду між Україною та Кіпром про співпрацю в охороні здоров’я
12:23, 23 листопада 2016Країна
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Відповідну постанову уряд прийняв сьогодні на засіданні.
Уряд схвалив угоду між Україною та Кіпром про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичних наук / zn.ua
Кабінет міністрів України схвалив угоду з урядом Республіки Кіпр про співробітництво в галузі охорони здоров’я та медичних наук.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову уряд прийняв сьогодні на засіданні.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед прийнятих без обговорення.
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