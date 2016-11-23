Кабмін затвердив основні принципи виробництва та маркування органічної продукції

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

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«У переліку пріоритетів міністерства і Кабінету міністрів, які ми затверджували, є серйозний обсяг роботи щодо поліпшення ситуації з обігом органічної продукції та її виробництвом... Для виконання тих завдань, які ми поставили перед собою, міністерство підготувало відповідний законопроект», - сказав міністр аграрної політики Тарас Кутовий, представляючи документ.