Кабмін затвердив основні принципи виробництва та маркування органічної продукції
12:32, 23 листопада 2016Країна
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Кабінет міністрів України затвердив основні принципи виробництва, реалізації та маркування органічної продукції, розроблені Міністерством аграрної політики і продовольства з метою поліпшення якості цієї продукції.
Кабмін затвердив принципи виробництва, реалізації та маркування органічної продукції / evehealth.ru
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
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«У переліку пріоритетів міністерства і Кабінету міністрів, які ми затверджували, є серйозний обсяг роботи щодо поліпшення ситуації з обігом органічної продукції та її виробництвом... Для виконання тих завдань, які ми поставили перед собою, міністерство підготувало відповідний законопроект», - сказав міністр аграрної політики Тарас Кутовий, представляючи документ.
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