У Латвії за два роки пройшли лікування 35 українських військових

У Латвії за два роки пройшли курси лікування 35 українських військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це посол України у Латвії Євген Перебийніс повідомив під час відеовключення в Українському кризовому центрі.

"Протягом останніх двох років понад 35 українських військовослужбовців пройшли лікування в Латвії. Це насамперед травми, пов'язані з мікрохірургічними операціями, які тут дуже добре в Латвії поставлені", - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що буквально вчора ще одному українському військовослужбовцю успішно зробили операцію.

Лікування українських військових відбувалося як за кошти з держбюджету Латвії, так і за кошти волонтерів.

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Посол додав, що Латвія продовжує реалізувати державну програму підтримки і реабілітації українських військовослужбовців.

"Близько 200 дітей за останні роки пройшли реабілітацію, тобто діти із зони АТО, діти загиблих ", - сказав посол.

Він також повідомив, що буквально вчора з Латвії до України повернулася група дітей поранених або загиблих батьків. Діти впродовж двох тижнів відпочивали у Юрмалі.