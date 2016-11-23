В Україні зафіксовано перший випадок смерті внаслідок грипу

На 46 тижні 2016 року в усіх регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від -0,9 % в Львівській до -64,0 % в Івано-Франківській областях.

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Про це УНІАН повідомили у ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

По закінченню канікул продовжує збільшуватися темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей шкільного віку (на 1,4 %), що впливає на зростання випадків на 8,7 % серед дорослого населення.

При розподілі по віковій структурі дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, превалює захворюваність серед дітей віком 5 – 14 років.

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Питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, більше минулого тижня на 1,6 % .

На 46 тижні 2016 року зареєстрований летальний випадок від грипу в Сумській області, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції.

За 46 тиждень 2016 року проведено 337 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них в 32,3 % випадках отримані позитивні результати.