За меддопомогою із симптомами отруєння звернулося вже 70 учасників фестивалю на Хмельниччині

Станом на 15:00 23 листопада за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулись вже 70 осіб (з яких 59 дітей та 11 дорослих) з числа учасників фестивалю «Перлина Кам’янця» у Хмельницькій області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Михайло Булка.

Так, за його інформацією, в ході епідеміологічного розслідування виявлено, що 14 людей (з них 11 дітей) госпіталізовані до Кам’янець-Подільської лікарні, де продовжують стаціонарне лікування. Захворілі діти є учасниками ансамблю танцю «Холд зе ритм» м. Валки Харківської області, що під час фестивалю проживали та харчувались на базі готельно-ресторанного комплексу «Ксенія» в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району. Вони не тільки обідали 20 листопада на базі комплексу, а й забрали залишки продуктів із собою та споживали їх ввечері та наступного ранку.

Читайте такожНа Хмельниччині отруїлися 56 учасників фестивалю у Кам’янці-ПодільськомуЗ'ясовано, що власником готельно-ресторанного комплексу «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський, де проживали і харчувалися більшість учасників дитячого фестивалю, у яких спостерігаються симптоми харчового отруєння, та комплексу з аналогічною назвою в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району є одна й та ж особа.

“Наразі два заклади “Ксенії” – у Кам’янці-Подільському та с. Врублівці – на десять днів призупинили роботу. Потім рішення про їх відновлення має ухвалити суд”, - сказав Булка.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, при обстеженні готельно-ресторанного комплексу “Ксенія” в Кам’янець-Подільському виявлено ряд порушень санітарних норм та правил. Зокрема відсутні супровідні документи на харчові продукти, які засвідчують їх походження, безпечність та якість; порушувались вимоги зберігання розділового інвентарю; порушувалось товарне сусідство при зберіганні харчових продуктів; не проводяться лабораторні дослідження харчових продуктів та готових страв; не представлені особові медичні книжки на всіх працівників харчоблоку та інші.

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області поінформувало про госпіталізацію з ознаками гострої кишкової інфекції однієї дитини, яка повернулася з фестивалю в м. Кам’янець-Подільський.

Серед учасників дитячого ансамблю «Галатея» м. Бровари Київської області, які брали участь у танцювальному конкурсі захворіло 15 осіб, із них госпіталізовано при поверненні із фестивалю до м. Броварів 11 осіб (серед яких 1 дорослий), двоє дітей госпіталізовані у м. Києві та двоє - лікуються амбулаторно.

Серед дітей, які проживають у Сумській області та брали участь у фестивалі госпіталізовано з проявами гострої кишкової інфекції 7 дітей, в тому числі двоє до відділення інтенсивної терапії у м. Бровари Київської області (зняті з поїзда на шляху прямування з м. Києва) та 5 – до інфекційного відділення Шосткинської міської дитячої лікарні.

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні Станом на сьогодні в Києві в інфекційному дитячому стаціонарі знаходяться 2 дітей - мешканців столиці.

Списки постраждалих внаслідок спалаху продовжують уточнюватися.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 листопада було виявлено 56 осіб з симптомами харчового отруєння, які впродовж 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам’янця» і проживали у готельному комплексі «Ксенія» в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області.

Зокрема, до київських лікарень з симптомами отруєння було госпіталізовано трьох із 18 дітей, яким дорогою додому в поїзді поскаржилися на погане самопочуття.

Станом на 23 листопада в Івано-Франківській області у лікарні перебувають 15 жителів м.Бурштин, з них 13 дітей віком до 15 років.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом, у фестивалі "Перлина Кам’янця» брали участь 1 тис. людей.