В Україні створено федерацію "Здоровий спосіб життя"

Українські спортсмени та громадські діячі створили громадську організацію "Українська Федерація «Здоровий спосіб життя», що залучатиме професійних спортсменів та тренерів до розвитку аматорського спорту в країні.

Читайте такожУ дітей, які беруть участь у молодіжних рухах, міцніша психіка - британські вченіПрезентація відбулась у прес-центрі УНІАН за участі засновників об’єднання: спортивного журналіста, чемпіонки світу із плавання серед аматорів, президента федерації Власти Шовковської, багаторазового чемпіона світу з плавання а Олега Лісогора, легкоатлетики, призерки Олімпійських ігор з легкої атлетики Ірини Ліщинської та громадського діяча, журналіста, плавця-аматора Олександра Каменця.

«Наше завдання - на постійній основі залучити професійних спортсменів та тренерів до популяризації та розвитку аматорського спорту, популяризації здорового способу життя в країні та здорових досягнень. До успіху і перемог спорсменів-аматорів мають вести тільки професійні та вмотивовані тренери», - наголосила Шовковська.

За її словами, метою діяльності організації є популяризація масового аматорського спорту, формування ідеології здорового способу життя та залучення молоді до цього процесу, започаткування та поширення державних і приватних програм у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я.

«Ми оголошуємо своєрідну мобілізацію всіх, кому не байдужий аматорський спорт в нашій країні, всіх тих, хто переконаний, що масовий спорт - одна зі складових, без якої неможливий розвиток здорової нації та успішної країни», – наголосила Шовковська.

За її словами, хоча федерація працює лише близько місяця, але на сьогодні вже створено сайт http://ufhl.com.ua/ інформаційної підтримки тих, хто займається спортом або тільки збирається почати вести здоровий спосіб життя і хоче дізнатися, як правильно тренуватися.

Своєю чергою легкоатлетка Ліщинська звернула увагу на проблему соціалізації професійних спортсменів після закінчення спортивної кар’єри.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вчені«Деякі не знають, чим займатися далі. Але ми знаємо багато успішних проектів, в тому числі на своєму прикладі ми хочемо показати, що можна ділитися своїм досвідом, навичками, успішністю та професіоналізмом з людьми. Тим більше, що останнім часом існує великий попит на здоровий спосіб життя. Все більше людей бігають, плавають, їздять на велосипедах, займаються йогою. Всі розуміють, що потрібно інвестувати в себе і своє здоров’я. Ми об’єдналися для того, щоб створити якісний сервіс для людей з професійною методикою і фахівцями», - сказала Ліщинська.

При цьому Лісогор зауважив, що в країні в обличчя знають лише іменитих спортсменів, олімпійських призерів та чемпіонів.

«А тих, хто ледь не дотягнув до «бронзи», записують в аутсайдери та забувають після перегляду змагань. Так не має бути. Спорт загалом та спортивну культуру зокрема треба розвивати та популяризувати», - зазначив він, говорячи про завдання, що також вирішуватиме федерація.

Читайте такожВелоспорт значно знижує ризик розвитку діабету - дослідженняЗа словами плавця, федерація має на меті організувати взаємодію з міжнародними організаціями, які займаються розвитком масового спорту, сприяти розвитку міжнародних зв’язків українських спортивних шкіл, клубів, організацій.

Щодо найближчих кроків федерації Шовковська повідомила, що заплановано провести громадське обговорення всеукраїнської програми розвитку аматорського спорту на 2017(18) роки. Після обговорення буде ініційовано затвердження цієї програми на державному рівні. Наступним кроком стане започаткування глобальної інформаційної кампанії з підтримки аматорського спорту (форуми, конференції, семінари, інформресурси).

За її словами, наразі федерація розпочала діалог з представниками держави та громадянського суспільства щодо популяризації аматорського спорту.

«Буде підписано договори з усіма державними установами і в регіонах зокрема, які сприятимуть розвитку аматорського спорту», - наголосила Шовковська.

Читайте такожБіг сприяє зміцненню кістокЯк зазначалось на прес-конференції, наступний, 2017 рік, засновники федерації бачать «Роком рівних можливостей» - левова частка заходів, що пройдуть під патронатом громадської ініціативи, буде присвячена людям з особливими потребами.

«Запрошуємо до об’єднання та співпраці всі громадські та донорські організації, мета яких - розбудова українського суспільства та здорової нації», - зазначила Шовковська.