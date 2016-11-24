Постраждалі від аварії на ЧАЕС зможуть самостійно обирати санаторії

З нового року постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС зможуть самостійно обирати заклади для оздоровлення.

Читайте такожУряд виділив 477 млн грн державного фінансування на всі санаторії УкраїниЯк повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, це передбачено постановою „Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, прийнятою сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Із 2017 року діятиме новий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він, зокрема, передбачає укладання тристоронньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому кожному буде забезпечено право самостійного вибору санаторно-курортного закладу для оздоровлення чи відпочинку.

Крім права самостійного вибору, також постановою уряду передбачено введення окремого обліку постраждалих громадян, які виявили бажання отримати грошову компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування, і порядок виплати такої компенсації.

Читайте такожТука прогнозує загострення проблем, пов'язаних з проживанням переселенців у здравницяхПро те, що такий механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування постраждалих громадян підвищує ефективність використання бюджетних коштів, переконливо засвідчує досвід виконавчого комітету Вінницької міської ради, яким у 2015 році цей механізм було запроваджено. Досвід був схвально оцінений як постраждалими особами, так і санаторно-курортними закладами, зазначили у Мінсоцполітики.