У Луганському університеті обмінювали сигарети на яблука

У Луганському національному університеті вчора за ініціативи Асамблеї студентського самоврядування ЛНУ і підтримки волонтерського громадського руху "SMART" і студентської газети "Новий погляд" відбулася акція до Дня відмови від паління.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі університету, усі бажаючі на великій перерві могли обміняти сигарету на яблуко. Молодіжна ініціатива спрямована на популяризацію здорового способу життя.

"Неважливо, хто відмовляється від сигарети - студент ЛНУ, студент іншого вузу, викладач університету чи випадковий перехожий, - повідомили організатори акції. - Ми вручали нагороду - яблуко - кожному за вибір на користь здоров`я".

За даними прес-центру університету, у ході акції було роздано близько 10 кг яблук.