Що потрібно знати про гомеопатію?

Гомеопатія – це спосіб лікування, який можна охарактеризувати як «клин клином». Гомеопатія передбачає спосіб лікування «подібне подібним». При призначенні цього лікування враховуються всі індивідуальні особливості хворого, включаючи навіть особливості характеру і зовнішності.

Гомеопатичні препарати призначаються після ретельного дослідження всіх особливостей способу життя пацієнта, особливостей його зовнішності, можливих причин захворювання і т.д. При цьому, чим нижче рівень здоров`я (важче стадія захворювання), тим менше дози препаратів, що призначаються для лікування.

Після першого ж застосування препарату, лікар перевіряє, як змінився перебіг захворювання. Це необхідно для того, щоб уточнити ті дози, які будуть рекомендовані для прийому хворому, а також самі препарати, необхідні в конкретному випадку.

При гомеопатичному лікуванні можуть бути різні варіанти поєднання гомеопатичних препаратів і традиційних лікарських засобів.

Так, наприклад, деякі традиційні препарати повністю поєднуються з гомеопатичними і тому можуть застосовуватися для лікування паралельно.

У такій схемі потрібно відзначити, що гомеопатичний препарат лікує причину захворювання, а традиційний полегшує симптоми, що робить процес лікування «комфортнішим» для хворої людини.

Інші традиційні препарати можуть ослабляти дію гомеопатичних, тому, якщо є така можливість, від них рекомендується відмовитися повністю.

Прийом гомеопатичних засобів і їх дозування матиме свої особливості, які визначатися індивідуально для кожного пацієнта.

Виходячи зі всього вищесказаного, необхідно відзначити, що лікар-гомеопат повинен знати про всі препарати, які ви приймаєте, починаючи з банальних вітамінів.

Які ж є показання до застосування гомеопатичного лікування?

Ну, в першу чергу, це, звичайно ж, такі стани людського організму, коли для лікування достатньо тільки гомеопатичного лікування.

До таких станів можна віднести деякі види страхів, наслідки стресів і травм, стан тривожності, а також важкий клімакс і передменструальний синдром у жінок, токсикоз у вагітних, грип, алергія, допомога новонародженим, вітряна віспа і інші дитячі захворювання.

Не варто також забувати і про нечутливість деяких людей до вживаних лікарських препаратів або появи небажаних реакцій на традиційні засоби.

Іноді рекомендовано застосування гомеопатичних засобів лікування, а для того, щоб добитися кращого ефекту, бажано скористатися і традиційними способами лікування. До таких захворювань можна віднести безпліддя, судоми, мігрень, бронхіальна астма, депресії і т.д.

Третя група показань – це коли гомеопатичні засоби застосовуються виключно як полегшуючі засоби. Це такі захворювання, при яких гомеопатичне лікування здатне поліпшити якість життя пацієнта, може навіть повернути йому активність, але значно вплинути на результат хвороби не може.

До цієї групи можна віднести наступні захворювання: гострі хірургічні патології, онкологічні захворювання, важкі легеневі, серцево-судинні і ниркові захворювання і т.д.