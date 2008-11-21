Загрози поширення сальмонельозу в Луцьку немає.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Луцької міської ради, у цьому запевнили учасники засідання міської протиепідеміологічної комісії, яке відбулося 20 листопада під головуванням заступника міського голови Анатолія ПАРХОМ`ЮКА.

Учасники засідання констатували, що спалах цього захворювання, який стався минулого тижня в дитсадку №16, вдалося локалізувати, загрози поширення хвороби немає.

З понеділка, 24 листопада, дитсадок знову відкриється для відвідування дітьми.

Зі слів головного державного санітарного лікаря міста Луцька і Луцького району Валентини ПОПОВИЧ, до спалаху захворювання на сальмонельоз призвело порушення технології приготування їжі кухарем дитсадка, яка не прожарила курячі котлети при високій температурі, як належить, а лише довела їх до стану готовності у електропечі. До того ж з`ясувалося, що термін придатності курячого м`яса, яке при цьому використовувалося, збіг за добу до приготування страви.

Вогнище захворювання вдалося швидко локалізувати. З підозрою на захворювання було госпіталізовано 26 хворих – 18 дітей і 8 дорослих. У 21-му випадку діагноз підтвердився. Зараз стан пацієнтів задовільний, деяких із них на вихідні відпустять додому.

Поки що дитсадок №16 не відкривають, але не через ситуацію із захворюванням, а через необхідність доукомплектації персоналом, оскільки винних у тому, що сталося, буде звільнено з роботи.

Начальник міського управління освіти Сергій КАЛУШ запевнив, що з 24 листопада усі ці питання будуть вирішені, і дитсадок відновить свою роботу.

Водночас у міському управлінні освіти заплановано робочу зустріч із завідуючими дитсадків і постачальниками харчової продукції, щоб унеможливити потрапляння в дитсадки неякісних харчових продуктів. Персональну відповідальність за це нестимуть керівники дошкільних закладів.

Як повідомляв УНІАН, у дитячому садочку №16 міста Луцьк було зафіксовано груповий спалах кишкової інфекції. В обласну інфекційну лікарню за період з 7 по 11 листопада було госпіталізовано 8 дітей із діагнозом “сальмонельоз”.