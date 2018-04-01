В`язниці та СІЗО - потужні джерела туберкульозу

В Україні - критична ситуація з розповсюдженням туберкульозу. Незважаючи на інтенсивну боротьбу з епідемією, сьогодні в Україні кожну годину захворюють чотири людини і помирає один хворий.

Показник кількості хворих на туберкульоз у Донецькій області - один з найвищих у країні. Але незважаючи на зростання захворюваності, Донбас залишається одним з найкращих в вирішенні питань виявлення і профілактики хвороби. З травня 2007 року тут діє програма з подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області, розроблена і затверджена обласною радою і Благодійним фондом "Розвиток України" Ріната Ахметова. Програма розрахована на п`ять років.

- За півтора роки існування програми вже можна говорити про позитивні зміни: завдяки придбаному лабораторному устаткуванню відсоток виявлення хворих збільшився з 39 до 46%, вперше в Україні відремонтовані і відкриті два санаторії для лікування хворих із стійким туберкульозом, завершений ремонт в обласних і регіональних лікарнях. На відміну від інших регіонів, Донецька область повністю забезпечена протитуберкульозними препаратами, а на одного стаціонарного хворого на добу виділяється їжі на 25 гривень, - відзвітувала заступник голови Донецької облради з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу Олена Петряєва.

Нині 60% хворих в Донецькій області - соціально вразливі групи населення. У рамках програми реалізується проект соціальної допомоги хворим, які закінчують лікування на амбулаторному етапі, за рахунок засобів з місцевих бюджетів і Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України". 85% хворих одержують підтримку у вигляді продовольчих наборів, відзначила Петряєва.

Також в рамках програми Фонд придбав два переїздних флюрографа, зараз один з них знаходиться в сільській місцевості, а другий направлений у колонії і в`язниці для обстеження ув’язнених. До речі, сільська місцевість залишається для донецьких фтизіатрів зоною підвищеної уваги, незважаючи на те, що сільські жителі складають лише 10 % всього населення Донецької області. За існуючою програмою 14 з 18 сільських районів одержують соціальну допомогу.

Нещодавно в пенітенціарних установах Донецької області почав працювати пересувний кабінет цифрової флюорографії, придбаний Фондом Ріната Ахметова. Мета акції, під час якої дослідження пройдуть понад шість тисяч ув’язнених, полягає в своєчасному виявленні туберкульозу на ранніх стадіях. Як відзначає прес-служба Фонду, в колоніях і в`язницях на це захворювання хворіють в 25 разів частіше, ніж на волі. Своєчасна діагностика туберкульозу полегшує і підвищує його лікування.

- В`язниці і СІЗО - це потужні джерела туберкульозу, - говорить Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, директор Благодійного фонду "Розвиток України". - В них необхідно підсилити систему діагностики, оскільки, повертаючись звідти, люди продовжують поширювати хворобу. Так, ув’язнені на якийсь термін ізольовані від суспільства, але це не означає, що їм можна виносити смертельний вирок у вигляді діагнозу важкого захворювання. Наступного року для Ждановської лікарні № 3, де лікуються засуджені з туберкульозом, ми придбаємо устаткування для бактерійного аналізу. Важливо, щоб аналіз підтверджував діагноз туберкульозу, і ми відрізняли його від пневмонії або раку. Лікарі ставлять один діагноз, а виявляється, що це інша хвороба, і людина замість однієї хвороби одержує дві.

У нашій області флюоромобілем вже оглянуті понад тисячі охочих, серед них у 92 людини виявлено патології. Відзначу, що у зв`язку з погіршенням життя українців, ми чекаємо росту захворювань туберкульозом. Частина донетчан вже інфіковані паличкою Коха, і якщо щось ударить по їх імунітету, є вірогідність виникнення туберкульозу.

Декілька днів флюоромобіль перебував у калинінській виправній колонії № 27 Горловки. Відзначимо, що це пенітенціарна установа має статус середньої суворості (барачного типу), тут відбувають покарання наркозалежні злочинці. Зараз в колонії близько 1200 ув’язнених, з яких 243 хворі на туберкульоз. Але є вже і ті, хто зміг перебороти хворобу навіть в місцях позбавлення волі.

Так, Олег Качурка знаходиться в колонії вже 11 років і не з чуток знає про всі небезпеки туберкульозу.

- Я захворів вже у в`язниці в 1997 році. Коли дізнався, що у мене туберкульоз, кинув палити, пити і зайнявся спортом. Після цього у мене паралізувало ліву сторону тіла. Я почав повзати і випорожнюватися під себе, - розповів Качурка.

Проте це його не зупинило, і він продовжив свої вправи в комплексі з ліками. Через місяць Качурка став ходити, а пізніше навіть відкрив в собі музичний талант. Зараз він займається творчістю і підтримує у в`язниці всі почини, направлені проти туберкульозу.

- Те, що до нас приїхав флюоромобіль - вже великий плюс. Ми відчули реальну допомогу і увагу, а не її видимість. Для ув’язнених важливо бачити те, що до них є інтерес зверху. Зрозумійте, загроза туберкульозу - це не наша загроза, ми вже хворі. Це загроза для тих, хто стоїть на верхівці нашої держави, і для їх дітей, - відзначив Качурка.

Чи є вірогідність того, що опинившись у в`язниці поряд з хворими на туберкульоз, можна не заразиться?

На думку Качурки, навряд чи: "Якщо вас посадити в клітину з людиною, у якої різні хвороби, через місяць ви станете таким самим хворим. Тому потрібне не лікування, а профілактика туберкульозу". Качурка був першим, хто пройшов обстеження на цифровому флюорографі: знімок показав, що хвороби у засудженого немає.

Згідно старій системі проходження флюорографії засудженими, для подібних досліджень замовляли флюорограф з тубдиспансера і в автобусі привозили в колонію.

- Поки він не зламався, процедура була саме такою, - повідомив наше видання лікар психіатр-нарколог калинінської виправної колонії № 27 Анатолій Поляков. - Тоді все знімалося на плівку, а цифровий знімок - це все-таки і швидше, і краще.

Зараз за день флюоромобіль обслуговує від 80 до 100 пацієнтів. Для деяких з них туберкульоз може стати смертельним вироком.

- У нас є наркозалежні, деякі з них хворі на СНІД, і туберкульоз може зруйнувати їх організми за лічені дні, - відзначив Поляков.

Керівництво 27-ої горлівської колонії особливо зацікавлено у подальшому проведенні подібної акції, оскільки хворих на туберкульоз у них вистачає.

Як відзначив Сердюк, незважаючи на те, що діагноз “туберкульоз” враховується як один з чинників для помилуванні, ув’язнені бажають від хвороби позбавитися якнайшвидше.

За матеріалами www.salon.donetsk.ua