МОЗ та Асоціація міст України синхронізують свої дії у реформуванні системи охорони здоров'я

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час Форуму місцевого самоврядування, що відбувся в Івано-Франківську.

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За словами заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, дуже важливо синхронізувати медичну реформу з реформою децентралізації, щоб вони підсилювали одна одну. "Під час форуму відбулась ефективна розмова з мерами міст та головами об’єднаних територіальних громад. Головне завдання на сьогодні – чітко розмежувати ролі всіх учасників процесу, оскільки мішанина функцій призводить до фінансових та організаційних претензій», - зазначив Ковтонюк.

Чиновник підкреслив,що у результаті медичної реформи, яка стартує у 2017 році, ролі в системі охорони здоров'я будуть розподілені максимально чітко: держава - страхує, лікар - лікує, громада - господарює.

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«Медична інфраструктура – це відповідальність місцевих громад. Ми надаємо пацієнту право обирати лікаря, лікарю - свободу у виборі організаційно-правової форми діяльності і місця роботи, а місцева влада нестиме всю повноту відповідальності за те, аби і лікар, і пацієнт мали гідні умови для роботи і лікування», - підкреслив заступник міністра.

За його словами, МОЗ запропонувало головам органів місцевого самоврядування 4 пріоритетні напрямки на наступний рік: автономізація медичних закладів, забезпечення медичних закладів комп'ютерами, створення належних інфраструктурних умов роботи лікарів первинної ланки, забезпечення доїзду пацієнтів до лікаря первинної ланки.

«Ми пообіцяли, що дамо громадам інструмент для автономізації закладів. Йдеться про розробку типового пакету документів – типові рішення рад, статути закладів тощо. Спільно ми зможемо домогтися, аби автономізація відбувалась простіше, і можна було швидше переходити на контрактні відносини з постачальниками медичних послуг», - наголосив Ковтонюк.