В Україні стартувала масштабна соціальна акція "Не вір словам – зроби тест на ВІЛ".

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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За її словами, в рамках акції відбудеться безкоштовне і анонімне тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В і С та сифіліс.

"Первинна профілактика - основа розвиненої системи громадського здоров’я. Наша спільна інформаційна кампанія «Не дай СНІДу шанс» є унікальним прикладом того, як потрібно реалізовувати профілактичні програми, спрямовані на збереження здоров’я всього населення. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку програм в Україні та готові продовжувати нашу співпрацю. МОЗ разом з урядом проходить процес реформування. Дотепер 99% нашої уваги, фінансування було на лікуванні хвороби. Замість того, щоб зупинитися на темі профілактики. В Україні зафіксовано 292 тисячі випадків захворювання на ВІЛ, з них 132 тисячі осіб - під наглядом і отримують лікування за кошти держави та Глобального фонду", - сказала Супрун.

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Вона підкреслила, що в Україні понад мільйон осіб інфіковані гепатитом С. "Це у 5 разів більше, ніж пацієнтів ВІЛ. Через бойові дії на сході є також значна проблема щодо інфікування на гепатити та ВІЛ серед військовослужбовців. Ми зараз працюємо спільно з Міноборони, щоб забезпечити тестування усіх військовослужбовців в АТО та демобілізованих", - наголосила Супрун.

Радник Посольства Німеччини в Україні з питань економічного співробітництва і розвитку Даніела Бергельт підкреслила, що ФРН підтримує програми з профілактики ВІЛ в Україні, що реалізуються Німецьким бюро міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій».

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"Кампанія «Не дай СНІДу шанс» - це важливий компонент розвиненої системи громадського здоров’я в Україні», - сказала Бергельт.

За словами заступника директора GIZ в Україні, керівника проекту «Консультування з ВІЛ/СНІД та підтримка інституцій» Ніколаса Хемпеля, Всесвітній день боротьби зі СНІДом – це нагода показати нашу єдність та співпрацю у боротьбі з ВІЛ/СНІД.

"Базуючись на німецькому досвіді, ми продовжуємо підтримувати діяльність Міністерства охорони здоров’я України, спрямовану на популяризацію відповідальної поведінки (користування презервативами та тестування на ВІЛ). Наша спільна акція нагадує про важливість регулярного тестування на ВІЛ для того, щоб знати свій статус. Ми сподіваємося, що завдяки таким заходам більше людей почнуть відповідально ставитися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких", - наголосив Хемпель.

У свою чергу директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко зазначив, що завданням міжнародних організацій є подолання СНІДу до 2030 року. "Ми можемо це зробити тільки об’єднуючи наші зусилля. Кампанія «Вірю – не вірю» є історією успішного співробітництва уряду України та міжнародних організацій у прискоренні зусиль задля подолання СНІДу. Необхідно підвищувати обізнаність людей та заохочувати їх пройти тест на ВІЛ», - сказав Тишко.

Учасники конференції також наголошували, що, за оцінками ВООЗ та ЮНЕЙДС, Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи та Центральної Азії.

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Тестування на наявність ВІЛ-інфекції пройде 26 листопада 2016 року у десяти гіпермаркетах AШАН по всій Україні (залучені міста - Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса та Львів). З 12.00 до 18.00 буде проводитись безкоштовне добровільне і анонімне консультування і тестування на ВІЛ, вірусні гепатити В і С та сифіліс для всіх бажаючих. Тестування пройде під гаслом кампанії «Вірю - не вірю» – «Не вір словам – зроби тест на ВІЛ».

«Вірю - не вірю» - п’ята хвиля Всеукраїнської інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс», спрямована на пропагування відповідальної поведінки (користування презервативами та тестування на ВІЛ). Ця кампанія об’єднала зусилля уряду України та міжнародних організацій - Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) та компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням уряду Німеччини.