”Вимиємо” грип теплою водою

Медики запевняють, що одним з найкращих засіб проти простуди і грипу є тепла кип`ячена вода. Якщо ви відчули наближення простуди, то необхідно терміново вносити корективи до свого меню.

Власне, меню як такого у вас взагалі не повинно бути.

Відмовтеся від їжі, чаю, кави, какао, соків та іншої рідини і віддайте перевагу теплій кип`яченій воді. При цьому, потрібно сказати, що за день потрібно випити не менше півтора-двох літрів.

Медики пояснюють це тим, що вода має виняткову властивість виводити з організму токсини, віруси та іншу «нечисть». Вода також нейтралізує кисле середовище в шлунку, і допоможе прискорити одужання.

Правда, потрібно сказати, що такий спосіб позбавлення від простуди і грипу підходить далеко не всім. Так, наприклад, на думку лікарів, відмовитися від подібних оздоровчих процедур потрібно людям з низьким рівнем цукру в крові і низьким рівнем артеріального тиску.

Не слід вдаватися до даного способу лікування і тим, хто страждає недостатнім кровопостачанням мозку, а також хворим на вегетососудинну дистонію.

Від «сидіння» на воді краще утриматися людям, чий вік перевалив за вісімдесят, а також виснаженим і ослабленим людям. Для всіх інших же цей спосіб є одним з найпростіших, безболісних, доступних, ефективних і, що важливо, дуже дешевим.