Криза вдарила по ринку доступних ліків

Сьогодні аналітики обнародували дані щодо темпів подорожчання ліків і медичних препаратів в Росії за останні місяці. Підсумки невтішні: у жовтні-листопаді намітилося істотне зростання цін на найдоступніші і найпоширеніші препарати. Кожного тижня приріст цін у середньому складає один відсоток. І це при тому, що за перші дев`ять місяців 2008 року подорожчання ліків не перевищило шести відсотків, а за весь минулий рік – не досягло і чотирьох відсотків.

Проте багато аналітиків такі дані вважають дуже оптимістичними. Наприклад, представники ЦМІ «Фармексперт» вважають, що зростання цін на ліки і медичні препарати в січні-вересні 2008 року в доларах склало близько 18 відсотків, а в рублях – більше 21 відсотка. Подорожчання вітчизняних препаратів фахівці пояснюють відсутністю доступних кредитів і загальною нестабільною ситуацією на ринку, а до зростання вартості імпортних ліків привела стрімко наростаюча девальвація рубля.

Найсумніше, що найбільшою мірою подорожчання торкнулося найдешевших і доступніших препаратів в ціновій категорії до 150 рублів. Сюди, до речі, потрапляють майже всі сезонні препарати, пов`язані з простудними захворюваннями і грипом, а також завжди популярні аналгетики і антибіотики. До кінця року зростання цін на медичні препарати в середньому може досягти 30 відсотків.

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