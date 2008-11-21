Мер обіцяє, що лікарні Києва профінансують повністю

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що фінансування медичних закладів столиці цього року буде забезпечено в повному обсязі відповідно до затверджених програм.

«Фінансування міських програм галузі охорони здоров`я буде виконано в повному обсязі до кінця поточного року. Коли питання стосується здоров`я киян, політичні спекуляції неприпустимі», – цитує слова мера столиці прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня цього року Блок Кличка заявив, що “медична галузь столиці знаходиться на грані повного колапсу: неврегульовані питання оплати праці медиків та їхнього соціального захисту, не виділяються кошти на оплату харчування, медикаментів та рахунків за водо- та теплопостачання у лікарнях. Все це призвело до напруження в трудових колективах”. У блоці звернули увагу, що кризова ситуація в медицині спостерігається лише у тих закладах, які безпосередньо підпорядковані місту, а в лікарнях, що не фінансуються з міського бюджету, ситуація суттєво краща.

За даними Блоку Кличка, видатки на медикаменти за 9 місяців було профінансовано лише на третину – усього на 35,2%, а харчування лише на 43,7% від річного плану. Недофінансування медичної галузі столиці призводить до того, що заклади охорони здоров’я на сьогодні не мають можливості закупити продукти харчування, перев’язочний матеріал, медикаменти, миючі та деззасоби. Медичні заклади також щоденно отримують листи-попередження про відключення електроенергії, газу, води, телефонів. Згідно з розповсюдженою інформацією, через малі доходи медпрацівників, зараз у Києві не вистачає 2 тис. 759 лікарів та 13 тис. 900 медичних сестер. Швидка медична допомога недоукомпектована кадрами на 50%, дільнична служба на 60%; 40% працівників галузі – пенсіонери.