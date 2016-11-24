Кабмін розширив перелік ліків, які закуповуватимуться через міжнародні організації

Кабінет міністрів України розширив перелік лікарських засобів, які закуповуватимуться через міжнародні організації.

Читайте такожЮНІСЕФ закуповуватиме медичні препарати для України і у наступному роціЯк повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 23 листопада.

Зазначається, що воно дозволить забезпечити ліками та медичними виробами пацієнтів дитячої онкології та онкогематології, хворих на гепатити В та С, туберкульоз та ВІЛ-інфікованих.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до постанови «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».

Цей перелік доповнено такими напрямками державних закупівель, як дитяча онкологія, онкогематологія та замісна підтримуюча терапія.

Читайте такожПерелік ліків, які подешевшають, буде сформований до нового рокуЗа даними МОЗ, вперше закупівлю медикаментів для замісної підтримуючої терапії здійснять за кошти державного бюджету, що дозволить виконати зобов'язання України перед Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (Глобальний фонд) та отримати додатково 13 млн доларів гранту для закупівлі вкрай важливих ліків для лікування ВІЛ та туберкульозу.