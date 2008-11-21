Російські канали доводять українців до сказу?

Заборонивши трансляцію російських телеканалів, Україна «піклується про психічний стан свого населення».

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив директор Центру екстремальної журналістики при Спілці журналістів Росії Олег ПАНФІЛОВ.

«І правильно зробили, що заборонили. Це не цензура. Адже ви говорите про свободу слова. Чи є російські канали прикладом свободи слова? Ні!»,- наголосив О.ПАНФІЛОВ.

«Даруйте, коли санітарні лікарі кажуть про заборону ввезення в країну неякісних продуктів, адже вони правильно роблять, оскільки піклуються про здоров`я країни. Влада України і Грузії, заборонивши за допомогою закону, до речі, показ російського телебачення, піклуються про психічне здоров`я свого населення», - зауважив він додавши, що ніхто не забороняє купувати супутникові антени і дивитися російське телебачення «до запаморочення».

Також О.ПАНФІЛОВ підкреслив, що російські телеканали, не дивлячись на численні попередження, відмовлялись виконувати українське законодавство у цій сфері.

«Вони (канали – УНІАН) заробляють на рекламі стільки грошей, що могли б найняти десяток перекладачів і давати в ефірі хоча б біжучий рядок українською мовою. Це коштує для них копійки. Уся проблема – в понтах», - наголосив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада набрало чинності рішення Національної ради України з телебачення та радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Національної ради з телебачення і радіомовлення стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу і не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. За словами І.КУРУСА, Нацрада наполягає на увідповідненні програм стандартам Європейської конвенції, а також вимогами українського законодавства, зокрема, законам України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».