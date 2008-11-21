Стовбурові клітини повертають слух і зір

У ході досліджень з допомогою стовбурових клітин американські та південнокорейські вчені повернули слух і зір морській свинці та пуголовкам, що наближає можливість аналогічного лікування людей.

Автори дослідження - вчені з Національного Інституту вивчення очей (США) та Національного університету Чоннема (Південна Корея).

Було встановлено, що морські свинки, у яких хімічними агентами умертвили клітини і їх слух був повністю відсутній, починають чути після трансплантації стовбурових клітин. А сліпі пуголовки, які зовсім не реагують на світло, під впливом аналогічної процедури починають реагувати на світло.

"Ці елементарні моделі справді нагадують диво", - прокоментував відкриття в інтерв`ю радіо Свобода професор медицини Даниїл Голубєв.

Ембріональні стовбурові клітини стимулюють заміщення загиблих клітин функціонально ефективними відповідними зоровими або слуховими нервовими клітинами.

У першому випадку, коли мова йде про морську свинку, використали стовбурові клітини людського походження, отримані з людського кісткового мозку, що говорить про те, що в процесі диференціації зі стовбурових клітин у функціонально активних клітини будь-якого походження - людини чи тварини - є спільні механізми.

У другому випадку мова йде про ембріональні стовбурові клітини, отримані зі шкіри жаб. Відомо, що в процесі їх культивування було використано сім спеціальних ростових факторів, які активували в них гени, що відповідають за зорове сприймання. І потім, коли клітини ввели в ембріон жаби, народилися здорові пуголовки, які реагують на світло, на відміну від тих ембріонів, де хімічними речовинами ці центри були пригнічені.

"Перший адміністративний акт нового президента США Барака має відновити державне бюджетне фінансування досліджень зі стовбурових клітин. Я не можу сказати, що це абсолютно вирішене завдань, але це завдання завтрашнього дня, а головне - це єдина можливість повернути функціональну активність специфічним, спеціалізованим ділянкам, ураженим з певних причин", - розповів Голубєв про перспективи вивчення стовбурових клітин.

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