За меддопомогою із симптомами отруєння звернулося 109 учасників фестивалю на Хмельниччині

В результаті спалаху гострої кишкової інфекції станом на 24 листопада постраждало 109 осіб, які брали участь у фестивалі «Перлина Кам’янця», що проходив 19-21 листопада 2016 р. у м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області та проживали в готельно-туристичних комплексах «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівці Кам’янець-Подільського району.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Держпродспоживслужби, згідно з оперативною інформацією, серед постраждалих 94 дітей та 15 дорослих.

Читайте такожЗа меддопомогою із симптомами отруєння звернулося вже 70 учасників фестивалю на ХмельниччиніЗа медичною допомогою за місцем проживання звернулися: у м. Київ – 13 осіб (11 дітей, 2 дорослих); у Київській області (м. Бровари) – 19 осіб (15 дітей 3 дорослих); у Дніпропетровській обл. – 11 осіб (11 дітей); в м. Одеса – 8 осіб (6 дітей, 2 дорослих); Сумській області – 20 осіб (19 дітей); Львівській – 8 осіб (6 дітей, 2 дорослих); Івано-Франківській – 15 осіб (13 дітей, 2 дорослих); Харківській області – 14 осіб (11 дітей, 3 дорослих) та в Миколаївській області – одна доросла особа.

За даними Держпродспоживслужби, на сьогодні після повернення до місць проживання 46 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської областей та м. Києва.

За інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області з початку спалаху за медичною допомогою в медичні заклади Хмельницької області із симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 70 осіб, з яких 59 дітей та 11 дорослих, із них 26 осіб були госпіталізовані до інфекційного стаціонару. Наразі в Хмельницькій області продовжують стаціонарне лікування 14 осіб, у т.ч. 11 дітей та 3 дорослих.

Читайте такожНа Хмельниччині отруїлися 56 учасників фестивалю у Кам’янці-ПодільськомуВ обох готельно-туристичних комплексах фахівцями ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» відібрано необхідні проби для проведення лабораторних досліджень з метою визначення джерела спалаху захворювання. Проведено лабораторне обстеження працівників зазначених закладів.

В осередку захворювання проведено заключну дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження.

Розпорядженнями на міському та районному рівнях керівників Управління Держпродспоживслужби тимчасово призупинено роботу готельно-туристичних комплексів «Ксенія» у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівці Кам’янець-Подільського району.

За фактом виникнення спалаху підготовлено матеріали в правоохоронні органи. Готуються матеріали для подачі в суд.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 листопада було виявлено 56 осіб з симптомами харчового отруєння, які впродовж 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам’янця» і проживали у готельних комплексах «Ксенія» в м.Кам’янці-Подільському Хмельницької області та комплексі з аналогічною назвою в с. Врублівці Кам’янець-Подільського району, що мають одного власника.

Станом на 23 листопада за медичною допомогою із симптомами гострої кишкової інфекції звернулись вже 70 осіб (з яких 59 дітей та 11 дорослих) з числа учасників фестивалю.

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом, у фестивалі "Перлина Кам’янця» брали участь 1 тис. людей.