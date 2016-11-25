У Києві відкриють навчально-тренувальний центр для підготовки рятувальників-парамедиків за стандартами НАТО

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

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«Тренінговий центр для тренерів буде відкрито в Києві, і це відбудеться на початку наступного року…В тренінговому центрі будуть два рівня навчання», - сказала Богомолець.

Вона повідомила, що базовий рівень передбачає навчання водіїв, поліцейських, пожежників, рятувальників, всіх, хто працює на підприємствах, де є підвищений ризик. «Можливо, в майбутньому це будуть і вчителі фізкультури в школі, стюардеси, провідники в потягах, тобто ті, хто несе відповідальність за життя і безпеку людей», - додала Богомолець.

За її словами, київський тренінговий центр працюватиме з регіонами, що дасть можливість створити звичайні тренінгові центри для парамедиків в 10 областях України.

«Перед тренінговим центром для тренерів, який буде створено в наступному році, будуть стояти глобальні задачі підготовки тренерів по всій Україні. Я дуже сподіваюся, що ті парамедики, які були на передовій, які будуть повертатися з війни, будуть саме тими людьми, які будуть йти на ці вишколи, щоб мати можливість продовжувати рятувати життя українців», - сказала Богомолець.

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Вона поінформувала, що в Києві вже завершився 1-й етап навчань тренерів-парамедиків в рамках програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». В навчаннях взяли участь 30 парамедиків, яких було відібрано з кількох сотень тих, хто подав свої анкети.

«Відбір здійснювався на підставі різних критеріїв з тим, щоб тренери НАТО з Румунії, які приїхали в Україну, могли провести відбірковий тренінг, за результатами якого вони відберуть 10 українських парамедиків, які поїдуть на 3 місяці до Румунії, щоб зацементувати базові навички тренування не просто парамедиків, а саме тренерів», - сказала Богомолець.

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За її словами, в кожному районі України мають бути тренери- парамедики. «Тільки тоді ми зможемо забезпечити, щоб кожен водій мав навички рятівника, щоб він міг надати допомогу тому, хто постраждав, тому що сьогодні смертність в Україні на дорогах є найбільшою в Європі і ми втрачаємо щорічно 4,5 тис. людей і понад 22 тис. травмуються», - додала Богомолець.

Глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков у свою чергу зазначив, що проект з підготовки парамедиків є частиною програми НАТО «Наука заради миру та безпеки». За його словами, цю програму підтримали, крім Румунії, також США, Фінляндія та Молдова.

«Це багаторічний, провідний, флагманський проект, який допомагає парамедицині перетнути національні кордони і залучати медичних спеціалістів для подолання наслідків значних катастроф», - сказав Вінніков. Він зазначив, що коли проект буде повністю розгорнуто, він буде подвійного використання - як у цивільній, так і у воєнній сферах.

Вінніков зазначив, що серед усіх краї-партнерів НАТО Україна отримує від цієї програми найбільшу підтримку.

Він також повідомив, що з 2014 по 2019 року загальна сума проектів НАТО, які впроваджуються в Україні, становить 15 млн євро.