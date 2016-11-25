У МОЗ підписано меморандум щодо впровадження електронної системи охорони здоров’я



У Міністерстві охорони здоров’я України відбулось підписання Меморандуму щодо намірів співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони здоров’я.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, команда міністерства ініціювала співпрацю з представниками медичного та ІТ бізнесу, громадських організацій, профільних експертів, науковців та державних органів.

Міністерство задекларувало, що бачить роль держави на ринку е-здоров'я в розробці стандартів, політик та протоколів обміну даними, регулюванні та гарантуванні безпечності зберігання медичних даних пацієнтів.

Створення зручних інтерфейсів для роботи лікарів, медпрацівників, керівників медичних закладів може бути ефективно вирішено компаніями приватного IT-сектора, але в інтересах всього суспільства принципово унеможливити монополізацію цього ринку.

Згідно з відкритим до підписання Меморандумом, сторони об’єднались на шляху до створення та впровадження комплексної електронної системи для забезпечення зручної взаємодії між пацієнтами, закладами охорони здоров’я та лікарями, а також для прозорого та ефективного розподілу і використання державних коштів.

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Результатом меморандуму має стати підписання до кінця поточного року “дорожньої карти” впровадження електронної системи, створення єдиних, прозорих і недискримінаційних правил доступу до системи, а також базового програмного забезпечення, необхідного для запуску реформи.

У підписанні меморандуму взяли участь в.о. Міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун, заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, голова Державного агентства з питань е-урядування Олександр Риженко, представники публічної ініціативи з електронізації сфери охорони здоров’я та профільних ДП.

Учасники заходу наголосили, що публічна ініціатива, як і меморандум, відкрита для участі всіх, хто згоден із задекларованими принципами та готовий зробити внесок в реалізацію цілей меморандуму задля всього українського суспільства.