В Луганській області 600 тисяч людей можуть на Різдво лишитися без електрики і опалення - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

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"Існує ймовірність, що 600 тисяч людей в Луганській області, по обидва боки лінії зіткнення, будуть зустрічати свята без електрики чи опалення", - сказав Хуг і додав, що їхні електрика та опалення "залежать від когось, хто сплачує рахунки за електрику, яка використовується водонасосними станціями".

За його словами, рахунки останні два місяці сплачувалися Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

"Якщо не буде негайного втручання компетентних органів, постачання води для генерування електрики, що подає електрику до їхніх домівок, і що необхідно для системи опалення, яка підтримує температуру в їхніх домівках, просто припиниться", - зазначив представник СММ ОБСЄ.

Так, Хуг констатував, що 600 тисяч людей стикаються із загрозою "зустріти Різдво у цілковитій темряві та холоднечі".