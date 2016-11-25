Медики зареєстрували симптоми отруєння вже у 127 учасників фестивалю

Внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції станом на 25 листопада до медиків з симптомами отруєння звернулися вже 127 осіб, які брали участь у фестивалі "Перлина Кам'янця", що проходив 19-21 листопада 2016р. в м.Кам'янець-Подільський Хмельницької області та проживали в готельно-туристичних комплексах «Ксенія» у м. Кам'янець-Подільський і с. Врублівці Кам'янець-Подільського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпродпотребслужби, згідно з оперативною інформацією, серед постраждалих 109 дітей і 18 дорослих.

Читайте такожЗа медичною допомогою з симптомами отруєння звернулися вже 70 учасників фестивалю в Хмельницькій областіЗа інформацією Головного управління Держпродпотребслужби Хмельницької області з початку спалаху за медичною допомогою у медичні заклади області з симптомами гострої кишкової інфекції звернулися 70 осіб, з яких 59 дітей і 11 дорослих. Зараз всі колективи роз'їхалися по домівках.

За медичною допомогою за місцем проживання звернулися: Київ – 16 осіб (14 дітей, 2 дорослих); в Київській області (м. Бровари) – 20 осіб (16 дітей, 4 дорослих); у Дніпропетровській області – 11 осіб (11 дітей); м. Одеса -15 осіб (11 дітей, 4 дорослих); у Сумській області – 20 осіб (19 дітей); у Львівській області – 8 осіб (6 дітей, 2 дорослих); Івано-Франківській області – 17 осіб (15 дітей, 2 дорослих); Харківській області – 14 осіб (11 дітей, 3 дорослих), у Миколаївській області – 1 дорослий; у Черкаській – 4 дітей; в Чернігівській області – 1 дитина.

Читайте такожУ Хмельницькій області отруїлися 56 учасників фестивалю у Кам'янці-ПодільськомуНа сьогодні після повернення до місць проживання 69 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та м.Києва.

Проведення протиепідемічних заходів та лабораторних досліджень триває.

Епідситуація перебуває під контролем Держпродпотребслужби.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 листопада було виявлено 56 осіб із симптомами харчового отруєння, які протягом 19-21 листопада перебували на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Перлина Кам'янця» і проживали в готельних комплексах «Ксенія» м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області та комплексі з аналогічною назвою в с. Врублівці Кам'янець-Подільського району, які мають одного власника.

Станом на 23 листопада за медичною допомогою з симптомами гострої кишкової інфекції звернулися вже 70 осіб (з яких 59 дітей і 11 дорослих) з числа учасників фестивалю. Станом на 24 листопада кількість постраждалих зросла до 109 (94 дітей та 15 дорослих).

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Загалом у фестивалі "Перлина Кам'янця» брала участь 1 тис. осіб.