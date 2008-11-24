На дахах будинків і поліклінік демонтують радіотехнічні об’єкти

Прокуратура міста Києва проводить перевірку додержання вимог містобудівного та санітарного законодавства при розміщенні базових станцій мобільного зв’язку та інших технічних засобів телекомунікації в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході перевірки встановлені непоодинокі випадки розміщення радіотехнічних об’єктів на дахах громадських будівель, зокрема закладів охорони здоров’я, незважаючи на те, що державними санітарними нормами та правилами таке розміщення дозволяється лише в окремих випадках.

Крім того, під час розміщення радіотехнічних об’єктів на дахах громадських будівель, їхні власники не отримують необхідний дозвіл районних державних адміністрацій, як це передбачено Правилами забудови міста Києва.

Зважаючи на викладене, прокуратурою міста Києва заявлено позови до Господарського суду міста Києва щодо зобов’язання власників демонтувати радіотехнічні об’єкти, які встановлені на дахах поліклініки сімейного лікаря „Русанівка” Дніпровського району, Центральної районної поліклініки та поліклініки № 1 Оболонського району столиці.