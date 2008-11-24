Україна і Німеччина обговорили вплив фінансової кризи на медицину

У Міністерстві охорони здоров’я України відбулася двостороння зустріч німецьких та українських високопосадовців в галузі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, участь у заході взяли заступники міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, Валерій БІДНИЙ, Володимир ЮРЧЕНКО на чолі з керівником МОЗ України Василем КНЯЗЕВИЧЕМ. Німецьку сторону представляли: Державний секретар Федерального МОЗ ФРН д-р ШРЬОДЕР, представники Федерального МОЗ ФРН.

В.КНЯЗЕВИЧ подякував уряду Німеччини за допомогу, яка є дієвою в усіх напрямках співпраці, та зазначив: «Велика робота проведена, аби відбулося сьогоднішнє підписання Плану дій. Я переконаний, що цей документ стане гарним стимулом для активізації спільних зусиль. Вже у грудні ми очікуємо на візит професора ХАССА, який поінформує про власний досвід в питаннях підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу. На 8-12 грудня заплановані спільні зустрічі з питань розвитку університетських клінік в Україні та ін.». Міністр також зазначив, що 2009-ий буде роком завершення створення реєстру донорів кісткового мозку. Ця робота здійснюється сьогодні не лише завдяки зусиллям уряду, а й низки неурядових організацій, які беруть участь в україно-німецькій співпраці.

Держсекретар Федерального МОЗ ФРН д-р К.ШРЬОДЕР та міністр охорони здоров’я України В.КНЯЗЕВИЧ обговорили питання впливу фінансово-економічної кризи на медичну галузь.