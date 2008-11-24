Виявлено головну причину облисіння

10:08, 24 листопада 2008
Країна
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Дозволить контролювати стан волосся

У одного з семи існує генетична схильність, яка значно збільшує його шанси облисіти у молодому віці. Так свідчить дослідження, яке, можливо, змусить нас переглянути точку зору на прогноз облисіння і його превентивне лікування.

Вчені з Канади виявили ще один ген чоловічого облисіння, який значно збільшує вірогідність втрати волосся. У експерименті, організованому в Університеті Макгілла, взяли участь 5 тисяч добровольців з наявністю ознак раннього облисіння і без них.

Дослідники змогли виявити у кожного сьомого піддослідного деякі зміни в послідовності двох генів, що приводять у результаті до втрати волосся на голові. Один з цих генів вже був відомий фахівцям. Він знаходиться в Х-хромосомі і успадковується по лінії матері. Інший ген, що знаходиться в 20-ій хромосомі, відкритий вперше. Як підкреслили учені, 20-а хромосома успадковується від обох батьків і може пояснювати схожість в процесах облисіння між батьками і синами. Експерти підрахували, що якщо чоловік має обидва гени, в Х-хромосомі і в 20-ій хромосомі, то вірогідність його облисіння збільшується в 14 разів.

"Хоча невідомий раніше ген відмічений поки тільки у європейців, ми все ж таки думаємо, що він також є і у інших народностей", - відзначає один з авторів дослідження Брент Річардс. Дане дослідження допоможе людині ще в молодості дізнатися, чи загрожує йому лисина, а також допомогти створити ефективні засоби збереження волосся.

"Використання генної терапії у випадку з облисінням звучить принадно. Проте навряд чи тут необхідна системна генно-терапевтична дія, оскільки облисіння не є захворюванням, загрозливим здоров`ю, і лікування, у тому числі і шляхом виправлення гена, буде потребувати додаткових досліджень", - розповів співробітник Інституту загальної генетики ім. Вавілова, доктор біологічних наук, професор Сергій Кисельов.

Цінність дослідження канадських учених полягає в тому, що нарешті стала відома генетична причина облисіння. Залишається досліджувати ланцюжок розвитку молекулярних і біохімічних подій, що приводять до втрати волосся, і знайти в цьому ланцюжку місце, на яке можна впливати без збитку для решти функцій організму. Це дозволить чоловікам повністю контролювати стан власного волосся.

korrespondent.net

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