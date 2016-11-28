Кабмін планує вже в середу затвердити концепцію реформи охорони здоров'я
10:08, 28 листопада 2016Країна
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму традиційному зверненні у Facebook.
Кабмін планує на засіданні у середу розглянути концепцію реформи охорони здоров'я / УНІАН
Кабінет міністрів України планує на своєму засіданні у середу, 30 листопада, розглянути концепцію реформи системи охорони здоров'я в Україні, що пройшла обговорення на експертному рівні.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході свого традиційного звернення в Facebook.
«Ми плануємо затвердити концепцію системи охорони здоров'я. Це початок реформи охорони здоров'я», - сказав Гройсман.
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