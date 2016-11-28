Україна і ЄС домовилися про співпрацю щодо безпеки продуктів

Під час візиту комісара Європейського Союзу з питань здоров'я та харчової безпеки Вітеніса Андріукаітіса до Києва 25 листопада українська і європейська сторони домовилися про співпрацю у питаннях забезпечення безпеки вітчизняних харчових продуктів, у боротьбі з вірусними захворюваннями тварин і вдосконалення українського законодавства відповідно до європейських норм.

Читайте такожНа Хмельниччині розгорнуто 14 санітарних постів з протидії розповсюдженню АЧСа

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

«Україна і ЄС поглиблять співпрацю у питаннях безпеки харчових продуктів, епізоотичного благополуччя і наближення законодавства до європейських норм. ... Під час переговорів Україна і ЄС домовилися про сприяння взаємній торгівлі. Також Європейський Союз надаватиме всебічну підтримку Україні в разі поширення нодулярного дерматиту по території нашої держави », - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, під час свого візиту Андріукаітіс зустрівся з міністром аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий і головою Держпродспоживслужби Володимиром Лапою. Вони обговорили виконання Україною затвердженої стратегії імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Крім того, сторони обговорили спільні зусилля України та ЄС у боротьбі з інфекційними хворобами тварин, зокрема з африканською чумою свиней (АЧС), сказом і нодулярним дерматитом.

Згідно з повідомленням, єврокомісар також ознайомився з роботою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, під час свого візиту єврокомісар Андріукаітіс планував обговорити з українською стороною питання проведення реформ у рамках ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС, стан реалізації Всебічної стратегії формування аграрної сфери у країні і перспективи взаємної співпраці України та ЄС у галузі ветеринарії та фітосанітарії.

Читайте такожВетеринари зафіксували чергові випадки АЧС у Миколаївській, Полтавській, Київській та Харківській областях

24 листопада в Брюсселі пройшов саміт Україна - ЄС, у рамках якого відбулися зустрічі на вищому рівні, була підписана низка важливих стратегічних договорів, включаючи 10-річний меморандум про співпрацю між Україною та ЄС в енергетичній сфері.

Євросоюз є головним на сьогодні ринком збуту для українського експорту, обіймаючи частку в 41%. З 1 січня 2016 року між Україною і ЄС діє Угода про зону вільної торгівлі.