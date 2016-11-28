За підтримки ООН на Донбасі працюють психологи, які допомагають потерпілим від домашнього насилля

В Україні стартувала інформаційна кампанія генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муна «16 Днів Активізму» проти гендерно-обумовленого насилля.

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Про це УНІАН повідомили у Представництві ООН в Україні.

«Для досягнення успіху нам потрібно об’єднати всіх ключових гравців – уряд, парламент, громадянське суспільство та приватний сектор і мати необхідні правові норми», - зазначив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер.

Він наголосив, що особливо актуальною ця проблема є нині на сході України.

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За його словами, наразі за підтримки Фонду народонаселення ООН на Донбасі працюють мобільні бригади, що надають психологічну допомогу тим, хто постраждав від домашнього насилля, але цього недостатньо, тож ООН підтримує й інші ініціативи з протидії гендерному насильству.