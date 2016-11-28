У тимчасово окуповані райони Донеччини 19 вантажівок з гуманітарною допомогою

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» та «Майорське» до неконтрольованої території проїхали 19 вантажівок з гуманітарними вантажами.

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Автомобілі перевозили для жителів Донецької області близько 200 тонн продуктових та гігієнічних наборів, медикаментів, ковдр та інше від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста і благодійної організації «Людина в біді».