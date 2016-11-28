Відголоски масового алкогольного отруєння: на Харківщині померли 4 людини, які вживали метиловий спирт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зокрема, станом на ранок 28 листопада за результатами судово-медичної експертизи зареєстровано та підтверджено 4 летальні випадки отруєння метиловим спиртом: у Вовчанському районі Харківської області - 3, у м. Харкові – 1 випадок.

Загалом у цьому регіоні кількість отруєнь фальсифікованим алкоголем становить 104, з них 57 людей померли. За даними експертизи, метиловий спирт виявлено у 54 померлих.

В Донецькій, Луганській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано. Загалом у цих регіонах отруїлося 46 людей, з них 16 померли.

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Таким чином, за даними Держпродспоживслужби, «станом на 28 листопада в країні зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них завершились летально – 73».

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.