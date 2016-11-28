ООН закликає всі сторони на Донбасі поліпшити свободу пересування на пунктах пропуску

більше двох мільйонів українців були переміщені в межах країни або стали біженцями

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді звернувся до всіх сторін залучених до конфлікту в Україні із закликом покращити свободу пересування на пунктах пропуску та створити умови для того, щоб гуманітарна допомога досягла сотень тисяч людей, які постраждали від конфлікту на підконтрольних та непідконтрольних уряду територіях.

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Як повідомляється на сайті Агентства ООН у справах біженців в Україні, заява Гранді була озвучена наприкінці його першого візиту до Києва цього тижня, в рамках якого він закликав до пошуку рішень для переміщених осіб з обох сторін лінії розмежування.

Зазначається, що Верховний комісар був вражений стійкістю людей в Україні, які були змушені залишити свої домівки або залишаються проживати по обидва боки лінії розмежування. Багато з них живуть у частково зруйнованих будинках, у населених пунктах, де відсутній доступ до соціальних послуг, транспорту та води. Гранді також провів зустріч з людьми, які повернулися до місць свого попереднього проживання.

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Разом з тим сказано, що у результаті конфлікту, який триває понад два з половиною роки, більше двох мільйонів українців були переміщені у рамках країни або стали біженцями у Росії.

"Не зважаючи на досягнення домовленості про припинення вогню у 2014 році, цивільне населення продовжує страждати від тягара конфлікту, особливо на територіяхпо обидва боки лінії розмежування. Пан Гранді відзначив зростання гуманітарних викликів у містечках та селах у зоні конфлікту на сході України із наближення зими", - йдеться у заяві.

"Існуючі нині процедури на контрольно-пропускних пунктах значно обмежують для людей можливість виїзду із зони конфлікту, повернення додому аби побачити родичів чи перевірити своє майно. Довгі черги та бюрократичні процедури поглиблюють ізоляцію громад, які мешкають поряд із зоною конфлікту, і розділяють сім’ї. Багато людей позбавлені доступу до медичних та соціальних послуг", - наголошується у документі.

Гранді відвідав кілька селищ поблизу Слов’янська, Луганська та Донецька, які постраждали від обстрілів та бойових дій, і до яких повертаються люди. У деяких селищах ситуація вкрай складна, оскільки багато будинків повністю зруйновані, або не мають вікон та дахів.

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Також він став свідком черг довжиною до двох кілометрів на контрольно-пропускному пункті. Літні люди та родини із дітьми були змушені ночувати на холоді, щоб перетнути лінію зіткнення у Майорську.

Агентство ООН у справах біженців з партнерськими організаціями розпочали програми допомоги з відновлення житла. На неконтрольованій території поблизу Луганська було відбудовано будинки для 1 200 родин, і ще 2000 - заплановано на наступний рік.

Агентство ООН у справах біженців готове підтримувати людей, які мешкають поряд із лінією зіткнення, полегшуючи їм доступ до соціальних послуг та транспорту. Агентство закликає міжнародну спільноту, в тому числі фінансові установи та донорів, надати Україні належну підтримку.