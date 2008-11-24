Визначте свій біологічний вік. Тест

П`ять діб ГРВІ відбирають у нас майже місяць життя (за деякими даними - не менше року). Пов`язано це з тим, що підвищення температури на один лише градус прискорює обмінні процеси (і викликає порушення в системі ферментів-білків). І організм починає дарма витрачати енергію. Та і будь-які інші болячки і стреси не додають нам молодості. Це комплексний тест від лікаря Бориса Скачка: у ньому випробовуються мозок, серце, легені, кров, суглоби і м`язи.

Результати п`яти міні-тестів підсумуйте і розділіть на 5. Це і буде ваш вік – у середньому.

1. Виміряйте тиск у стані спокою. Якщо тонометр показує 105/65, то Вам 20 років, 110/70 – 30, 115/73 – 35, 120/75 – 40, 125/78 – 45, 130/80 – 50, 135/82 – 55, 140/87 – 60, 145/90 - 65, 150/95 - 70, 160/100 - 75 і більше. Цей тест покаже і те, наскільки сильно судини завантажені бляшками холестерину, а сполучна і клітина тканини токсинами. І наскільки серцю загрожують болячки. Адже, що більше бляшок, то вужче просвіт судини і тим під сильнішим тиском серце вимушене перекачувати кров, щоб вона потрапила у всі органи і клітини.

2. Встаньте на одну ногу, ступню другої покладіть на коліно першої. Закрийте очі і стійте, скільки можете, утримуючись в початковому положенні. Похитнулися? Все – подивіться на секундомір. Чим довше стоїте, тим здоровіша ваша нервова система. Похитнулися за 40 секунді або й пізніше – Вам до 20 років, на 30 – 30, на 25 – 35, на 17 – 45, на 15 – 50, на 12 – 55, на 10 – 60, на 8 - 65, на 5 - 70 років.

3. Зробіть звичайний вдих, такий же звичний видих і затримайте дихання. Зможете не дихати 46 секунд – вам 20 років, 42 – 25, 38 – 30, 35 – 35, 30 – 40, 28 – 45, 25 – 50, 23 – 55, 21 – 60. Час, за який кров робить повний кругообіг рівно 23 секундам (у дитини - 11 секунд). Якщо людина уміє затримувати дихання довше, це означає, що в його крові достатня кількість еритроцитів. Еритроцити, як відомо, переносники кисню. Тому він може не дихати, використовуючи запаси кисню в крові і тканинах. Результати менше 23 секунд – слід зайнятися оздоровленням організму.

4. Для наступної перевірки вам знадобиться помічник. Він повинен узяти лінійку за нульову відмітку (рештою частини вгору) і тримати над вашою рукою. Без попередження він відпускає лінійку. Ваше завдання її зловити. Чим раніше ви це зробите, тим молодше ваш мозок, молодше і мобільніше. Скажімо, зловили лінійку на відмітці 7. Означає ваша голова ще варить, як у юного і активного шибеника.

5. Пробіжіть 2400 метрів. Швидкість довільна. Можна не весь час бігти, переходити на ходьбу, але чим швидше, тим краще. Але врахуйте: до фінішу ви не повинні втрачати свідомість і задихатися. Якщо до фіналу ви добралися за 11,5 хвилин, вам 20 років, 30, якщо за 12 хвилин, 35 – за 12,5, 40 – за 13, 45 – за 13,5, 50 – за 14, 55 – за 14,5, 60 – за цілих 15 хвилин.

P.S. Другий і четвертий тести показують деякі можливості систем регуляції. Перший - оцінює обмін речовин в сполучній тканині - між клітиною і капіляром. Третій - запас кисню в тканинах і крові, а найважливіше - відповідність наявних запасів рівню активності людини. Це найбільш лабільний експрес-тест стану людини. П`ятий - інтегральний. Показує можливості серцево-судинної, дихальної систем, опорно-рухового апарату, а також систему регуляції і крові. Важлива не просто сума, а співвідношення результатів тестів. Проведення додаткових тестів дозволить уточнити ступінь зношеності окремих органів і систем, їхні особливості, що дозволить проводити корекцію більш цілеспрямовано.