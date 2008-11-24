Фрукти і ягоди - це не тільки смачна їжа, яку хочеться їсти знову і знову, але і джерело вітамінів і мінеральних речовин, які разом з безліччю корисних властивостей, сприяють схудненню!

Цитрусова дієта, мабуть, найдієтичніша. Протипоказана дана дієта для вагітних і мам-годівниць, а також для осіб, що хворіють на ті або ті хвороби травного тракту.

Застосовувати дану дієту можна тільки раз на місяць, впродовж одного тижня. У середньому кількість кілограмів, втрачених по закінченню дієти складає 17.

Також необхідно дотримувати ряд правил:

Їжу приймати бажано за 30-40 хвилин до початку будь-якої роботи, а також перед заняттям спортом.

Перед сном не їсти.

Цитрусова дієта полягає у наступному:

Сніданок –250 г томатного або будь-якого цитрусового соку (за винятком лимонного).

Обід – 2 ківі і 1 великий грейпфрут.

Вечеря – 150 г чорного хліба, білок двох яєць і склянка води.

Перед сном – за півгодини склянка гарячого чаю без цукру, але обов`язково з лимоном.

Воду можна пити в помірних кількостях, не допускаючи зневоднення організму.