Сиропи проти кашлю шкодять дітям у віці до 4 років - лікарі
МОЗ України застерігає лікарів щодо неприпустимості поліпрагмазії в лікуванні ГРВІ та грипу у дітей.
Міністерство охорони здоров'я України стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення безрецептурних ліків для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей.
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Спираючись на сучасні доказові клінічні настанови, протоколи та рекомендації, МОЗ просить взяти до відома:
Застосування груп препаратів при ГРВІ:
Антибіотики – не рекомендовані.
Противірусні препарати – не рекомендовані (крім озельтамівіру та занамівіру за показаннями).
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“Імуномодулятори” – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі.
Інтерферони – не рекомендовані. Ефективність співрозмірна з плацебо.
Антигістаміни – не рекомендовані. Ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена.
«Сиропи від кашлю» – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі у дітей до 4 років.
«Комбіновані ліки від застуди» – заборонені дітям молодшого віку. Полегшують симптоми у дорослих.
Вітаміни – не рекомендовані.Ефективність не доведена.
Рослині препарати – ефективність не доведена.
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Міністерство охорони здоров'я рекомендує лікарям проводити роз'яснювальну роботу з медичним персоналом та пацієнтами щодо неефективності використання цих груп препаратів у дітей та потенційної шкоди самолікування. А також здійснювати широку просвітню роботу серед населення про заходи профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.