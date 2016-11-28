Сиропи проти кашлю шкодять дітям у віці до 4 років - лікарі

Міністерство охорони здоров'я України стурбоване поширеною практикою надмірного та необґрунтованого призначення безрецептурних ліків для симптоматичного лікування неускладнених ГРВІ у дітей.

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Спираючись на сучасні доказові клінічні настанови, протоколи та рекомендації, МОЗ просить взяти до відома:

Застосування груп препаратів при ГРВІ:

Антибіотики – не рекомендовані.

Противірусні препарати – не рекомендовані (крім озельтамівіру та занамівіру за показаннями).

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“Імуномодулятори” – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі.

Інтерферони – не рекомендовані. Ефективність співрозмірна з плацебо.

Антигістаміни – не рекомендовані. Ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена.

«Сиропи від кашлю» – не рекомендовані. Можуть бути шкідливі у дітей до 4 років.

«Комбіновані ліки від застуди» – заборонені дітям молодшого віку. Полегшують симптоми у дорослих.

Вітаміни – не рекомендовані.Ефективність не доведена.

Рослині препарати – ефективність не доведена.

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Міністерство охорони здоров'я рекомендує лікарям проводити роз'яснювальну роботу з медичним персоналом та пацієнтами щодо неефективності використання цих груп препаратів у дітей та потенційної шкоди самолікування. А також здійснювати широку просвітню роботу серед населення про заходи профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.