Парне молоко небезпечне для здоров`я

Сире молоко поза законом у багатьох країнах через вміст потенційно шкідливих мікробів. Зараження бактеріями може зіпсувати молоко – робить його на смак гірким, а напій липким. Сучасні технології розроблені для скорочення первинних бактерійних компонентів в пастеризованому молоці до дуже низького рівня. Проте в необробленому молоці можуть розвиватися різні бактерії, що потрапили з вим’я корови, устаткування для доїння та іншими способами.

У медичному співтоваристві продовжуються дискусії та суперечки щодо переваг і ризиків вживання не пастеризованого молока. Сире молоко п`ють в багатьох сільських регіонах європейських країн. Також продаж не пастеризованого молока дозволений в Англії, Уельсі і Північній Ірландії. На думку ізраїльських лікарів, ризики переважують вигоди - через парне молоко можна заразитися небезпечними інфекціями, наприклад сальмонелою або бактерією туберкульозу. Тепер учені також виявили новий вигляд бактерій, які ростуть при низьких температурах і зберігаються навіть при охолоджуванні молока. Як встановили мікробіологи Університету Хайфи, ідентифіковані бактерії носять назву сhryseobacterium oranimense - секреції їхніх позаклітинних ферментів псують склад молока.

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